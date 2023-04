Motociclista de 22 anos morre após ser atingido por um caminhão na BR-304, em Mossoró

O caso aconteceu por volta das 20h45 desta segunda-feira (3), no bairro Sumaré. De acordo com informações da polícia civil, o jovem Matheus Henrique Silva Oliveira teria parado em uma faixa de pedestres, próximo à Churrascaria Chimarrão, quando foi atingido pelo caminhão, que vinha logo atrás. Ele foi arrastado por mais de 30 metros e não resistiu. A perícia no local constatou que uma falha mecânica no freio de uma das rodas do caminhão teria provocado o acidente. O delegado Luiz Antônio acredita que o motorista também estaria em uma velocidade incompatível com a da via. O condutor se apresentou na delegacia e prestou depoimento. Ele deverá ser indiciado pelo crime de homicídio culposo, por negligência e imprudência e irá responder ao processo em liberdade.