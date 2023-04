Operação “Trem Bala”: polícia do RN prende membros de facção responsável por ataques no Estado. A operação foi deflagrada na manhã desta terça-feira (4). A investigação foi realizada por meio da Delegacia Especializada em Narcóticos (DENARC) e contou com o apoio de 24 equipes policiais. Mandados de prisão e busca e apreensão foram cumpridos em Natal e no interior. Entre os presos, estão membros de uma facção criminosa apontada como responsável pelos ataques criminosos registrados no Estado no último mês, além de envolvidos com o tráfico de drogas. A Polícia Civil vai conceder uma entrevista coletiva ainda nesta manhã, para detalhar as ações da operação.

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte deflagrou, nas primeiras horas da manhã desta terça (04), a Operação “Trem Bala”, com o intuito de combater o tráfico de drogas realizado por uma facção criminosa que atua no estado.

A investigação foi realizada por meio da Delegacia Especializada em Narcóticos (DENARC) e contou com o apoio de 24 equipes policiais.

Mandados de prisão e busca e apreensão foram cumpridos em Natal e no interior. Entre os presos, estão membros de uma facção criminosa apontada como responsável pelos ataques criminosos registrados no Estado no último mês, além de envolvidos com o tráfico de drogas.

Além da Delegacia Especializada em Narcóticos (DENARC), a ação policial da Polícia Civil desta manhã (04) contou com os apoios das Delegacias de Polícia Civil da Diretoria da Grande Natal (DPGRAN), das Delegacias de Polícia Civil da Diretoria do Interior (DPCIN), da Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado (DEICOR), do Departamento de Proteção a Grupos em Situação de Vulnerabilidade (DPGV), da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), do Núcleo de Operações com Cães (NOC/PCRN), Centro Integrado de Operações Aéreas (CIOPAER) e a Polícia Penal, além do apoio do Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP).