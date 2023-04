Visitas presenciais são retomadas em presídios do RN nesta terça-feira, 04

A Secretaria da Administração Penitenciária (SEAP) anunciou a retomada das visitas aos presos a partir desta terça-feira (4) em todas as unidades prisionais do Rio Grande do Norte.



As visitas estavam suspensas desde o início dos ataques criminosos a prédios públicos em Natal e no interior do estado no dia 14 de março.



De acordo com a secretaria, cada preso tem direito a 1 hora e 30 minutos de visita social uma vez por mês. As visitas liberadas nesta terça ocorrem da mesma forma de antes da suspensão, segundo informou a pasta.



As visitas presenciais de advogados e Defensoria Pública, já estavam liberadas.

Somente as televisitas, que são conversas por vídeo, entre os presos e familiares, monitoradas pelos policiais penais, ainda não forma liberadas. Este tipo de contato também ocorre uma vez por mês, por no máximo 10 minutos.