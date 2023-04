DHPP elucida latrocínio de agricultor que teve o sítio invadido, na zona rural de Mossoró. Francisco Serafim da Costa, de 68 anos, conhecido como “Senhor Bigode” foi assassinado a tiros no dia 2 de junho de 2022. De acordo com a Delegada Cristiane Magalhães, as investigações apontaram para a participação de Francisco Messias Ferreira Silveira no crime. O mesmo já se encontra preso na penitenciária Agrícola Mário Negócio. O suspeito foi reconhecido por testemunhas, que foram vítimas de um roubo praticado pouco antes da invasão no Sítio São Francisco, de propriedade da vítima do latrocínio, localizada na Comunidade Tabuleiro Alto, zona rural de Mossoró.

A Delegacia de Homicídios de Proteção à Pessoa de Mossoró (DHPP), elucidou o crime de latrocínio que vitimou Francisco Serafim da Costa, de 68 anos, conhecido como “Senhor Bigode”, no dia 2 de junho de 2022.

O crime aconteceu por volta das 23h45, no Sítio São Francisco, de propriedade da vítima. , localizado na Comunidade Tabuleiro Alto, zona rural de Mossoró.

De acordo com a Delegada Cristiane Magalhães, as investigações apontaram para a participação de Francisco Messias Ferreira Silveira no crime. O mesmo já se encontra preso na penitenciária Agrícola Mário Negócio.

Ainda segundo a delegada, no dia do crime, o suspeito, juntamente com outras pessoas, praticou um assalto em um sítio próximo ao de Francisco Serafim.

Na sequência, invadiram o sítio onde a vítima estava com a esposa e, além de praticarem o roubo, ainda atiram contra o idoso, que morreu no local.

Dias depois, Francisco Messias acabou preso e com ele foram encontrados objetos que haviam sido roubados do primeiro sítio. Além disso, ficou constatado que ele participava da mesma associação criminosa dos outros indivíduos que invadiram a casa do “Senhor Bigode”. Por fim, o suspeito foi reconhecido pelas vítimas do furto praticado pouco antes do latrocínio.

A Delegada também informou que outra pessoa vinha sendo investigada pelo crime, mas sua participação já foi descartada, visto que ficou constatado que, no dia em questão, essa pessoa estava custodiada no Ceduc.

“Concluído, o inquérito já foi encaminhado para o judiciário e já fizemos a representação da prisão preventiva de Francisco Messias Ferreira Silveira”, explicou a delegada.