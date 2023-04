Motorista é preso por importunar sexualmente mulher que pegou uma “carona amiga” com ele. A vítima teria pego uma carona com o suspeito, partindo de Macaíba/RN, com destino à cidade de Cascavel/CE, onde iria visitar o esposo. Segundo o delegado Luís Antônio, a mulher informou que chegando no município de Angicos, o motorista começou a falar de assuntos com teor sexual e que, em determinado momento, chegou a parar e tentar praticar atos libidinosos com ela. Tentando escapar, a vítima teria se mantido calma e o convenceu a aguardar até chegarem em Mossoró. Já no município, ao pararem em um supermercado, a mulher conseguiu correr e pedir socorro a um casal, que acionou a PM. O suspeito acabou preso e autuado pelo crime de importunação sexual; entenda o caso.

Um motorista foi preso pelo crime de importunação sexual, registrado na delegacia de plantão de Mossoró, na noite desta segunda-feira (3). A vítima é uma mulher que pegou uma “carona amiga” com ele, partindo de Macaíba/RN, com destino à cidade de Cascavel/CE.

De acordo com informações do delegado Luís Antônio, a mulher contou que na manhã de ontem, solicitou a “carona amiga” (modalidade na qual a pessoa pega uma carona com alguém, pagando apenas um valor para contribuição no combustível), para ir visitar o esposo que estaria doente.

Ela disse que já tinha viajado com o suspeito, que seguia de Natal à Fortaleza, em outras oportunidades, mas outras pessoas também estavam como passageiras. Desta vez, ele pegou apenas ela e seguiram viagem.

Ao chegarem no município de Angicos, o homem começou a falar de assuntos com teor sexual e, em determinado momento, parou e tentou praticar atos libidinosos com ela.

A vítima contou em depoimento que tentou se manter calma e conseguiu convencê-lo de aguardar até chegarem à cidade de Mossoró, para que pudessem ir a um motel. A ideia era conseguir pular do veículo em algum momento.

Chegando em Mossoró, ela avisou que estava com fome e pediu que ele parasse em algum canto para comprar algo para comer. No momento em que ele encostou, próximo a um supermercado do Planalto Treze de Maio, a vítima conseguiu sair do veículo e pediu ajuda a um casal.

Os mesmos acionaram a Polícia Militar e uma guarnição próxima conseguiu prender o motorista. Ele foi conduzido para prestar depoimento na delegacia e a todo momento negou o crime.

No entanto, o delegado entendeu que houve a importunação sexual e o indiciou pelo crime. Ele foi conduzido à cadeia pública de Mossoró, onde ficará à disposição da justiça, visto que o crime tem pena prevista de 1 a 5 anos de prisão e não cabe fiança.