Mais um líder da facção responsável por ordenar ataques no RN é preso no Rio de Janeiro. Luiz Andemberg Virgílio Ferreira, conhecido como "Berg Curinga", de 30 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira (5), por meio de uma ação conjunta entre as polícias civis dos dois estados. O suspeito é apontado como o principal líder, que ainda estava em liberdade, de uma facção criminosa que atua no RN, após a morte de José Wilson da Silva Filho, conhecido como "Argentino", morto numa troca de tiros com a Polícia Civil de João Pessoa/PB, no dia 15 de março. Luiz ainda responde a processos por homicídios, roubos e organização criminosa.

A captura foi realizada por policiais da Divisão Especializada em Combate ao Crime Organizado (DEICOR), com o apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) e da Coordenadoria de Inteligência (CINT), na manhã desta quarta-feira (05), em uma comunidade no bairro Lins de Vasconcelos, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Contra ele, ainda existem seis processos criminais por causa de homicídios, roubos e organização criminosa, além de mandados de prisão.

Durante o trabalho de investigação, a DEICOR integrou, de forma significativa para o desfecho dessa ação, com o Laboratório de Operações Cibernéticas - CIBERLAB/DINT da SENASP/MJSP, Força Tatefa SUSP - Mossoró, com a Receita Federal de Natal/RN e com a Subsecretaria de Inteligência (SSINTE).