Câmara de Natal lança concurso público com 46 vagas para cargos de nível médio e superior. Os cargos oferecidos incluem técnico legislativo, jornalista, administrador, técnico em manutenção e suporte em informática, contador, pedagogo, entre outros. As inscrições começam no dia 10 de abril e terminam no dia 10 de maio e deverão ser realizadas no site da Funcern, banca realizadora do concurso. Este será o primeiro concurso público da Câmara de Natal para cargos além de guarda e procuradores.

A Câmara Municipal de Natal anunciou, nesta terça-feira (4), o edital do concurso público com 46 vagas para cargos de nível médio e superior, com salários que variam de R$ 1.916,15 a R$ 2.949,80.

O presidente da casa, em conjunto com a Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do RN (Funcern), assinou o edital que foi organizado pela banca da Funcern, com o acompanhamento de uma comissão especial composta apenas por funcionários efetivos do legislativo.

Este será o primeiro concurso público da Câmara de Natal para cargos além de guarda e procuradores, sendo um marco para a instituição. O objetivo é selecionar novos servidores públicos para prestar serviços de qualidade à população, trazendo mais eficiência ao trabalho.

"A realização deste concurso é um marco histórico para nossa casa legislativa e representa um compromisso com a transparência e a mudança na seleção de novos servidores. Estamos empenhados em oferecer serviços de qualidade à população e o concurso público é uma das formas de alcançarmos esse objetivo", afirmou o presidente da Câmara Municipal de Natal durante a assinatura do edital.

O CONCURSO

O prazo de validade deste Concurso Público será de 2 anos, contados a partir da data de publicação da homologação do Resultado Final no Diário Oficial do Município (DOM), podendo ser prorrogado uma única vez, por mais 2 anos.

Todas as publicações oficiais serão divulgadas no Diário Oficial do Município (DOM) e/ou no sítio eletrônico da FUNCERN (www.funcern.br).

Será cobrada uma taxa de inscrição no valor de R$ 95,00 para os cargos de Nível Médio e de R$ 105,00 para os cargos de Nível Superior, a ser paga exclusivamente mediante boleto bancário ou Código Pix, na modalidade QR Code, emitida no ato da inscrição, não se admitindo, em qualquer hipótese, a devolução do valor pago.

As inscrições começam no dia 10 de abril e terminam no dia 10 de maio. A realização do concurso representa uma oportunidade única para aqueles que desejam construir uma carreira no serviço público municipal.

VAGAS

Nível médio (técnico legislativo): técnico em administração (5 vagas), técnico em eletroeletrônica (1), técnico em eventos (2), técnico em manutenção e suporte em informática (2) e técnico em rede de computadores (2).

Nível superior (assistente legislativo): administrador (4 vagas), assistente geral (12), arquivista (1), arquiteto urbanista (1), biblioteconomista (1), contador (3), economista (1), engenheiro civil (1), engenheiro da computação (2), gestor público (3), jornalista (1), graduados em letras (2), pedagogo (1) e pregoeiro (1).

Veja o edital AQUI.