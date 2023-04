PRF inicia a “Operação Semana Santa” nesta quinta, 6; efetivo será reforçado nas BRs que cortam o RN. As ações seguirão até 23h59 do próximo domingo (9). O objetivo é garantir a segurança dos condutores que se deslocarão para aproveitar o feriado prolongado. “Coibiremos as infrações de maior risco, que são, a não utilização do cinto de segurança; a não utilização do dispositivo de retenção para crianças; o não uso de capacete; o uso de celular; excesso de velocidade; ultrapassagens indevidas; e consumo de álcool ao volante”, explicou o PRF Alexandre Galvão.

A Polícia Rodoviária Federal iniciará, à meia-noite desta quinta-feira (6), a Operação Semana Santa 2023. As ações seguirão até 23h59 do próximo domingo (9).

A operação é voltada a promover maior segurança no trânsito durante o feriado prolongado. Para isso, a PRF vai reforçar o efetivo em todas as rodovias federais do Rio Grande do Norte.

“Coibiremos as infrações de maior risco, que são, a não utilização do cinto de segurança; a não utilização do dispositivo de retenção para crianças; o não uso de capacete; o uso de celular; excesso de velocidade; ultrapassagens indevidas; e consumo de álcool ao volante”, explicou o PRF Alexandre Galvão.

No mesmo período também haverá restrição de circulação para veículos de carga excedente, que são aqueles que transportam pás eólicas, por exemplo.

A restrição se dará em horários específicos na quinta-feira (6), na sexta-feira (7) e no domingo (9), conforme a tabela abaixo.

“Desejamos a todos uma excelente viagem e em segurança”, reforçou Galvão.