[COLUNA ESPLANADA] Governo recria Grupo Executivo do Complexo Econômico-Industrial da Saúde

COLUNA ESPLANADA

Leandro Mazzini





BRASÍLIA, QUINTA-FEIRA, 6 DE ABRIL DE 2023 - Nº 3583

Reforço ao SUS

Elogiado pelo presidente Lula da Silva desde seu 1º mandato como o melhor sistema de saúde pública do mundo (pelo menos no papel), o SUS ganhou um reforço na esfera ministerial, para amparo em especial à pesquisa e distribuição de medicamentos. O Governo criou, no âmbito do Ministério da Saúde, o Grupo Executivo do Complexo Econômico-Industrial da Saúde (Geceis), com interface com várias pastas. A meta é articular ações para a inovação do sistema – Lula quer torná-lo ainda mais abrangente – e, claro, mais eficiente, como “reduzir a vulnerabilidade tecnológica” do sistema, que abre brechas para fraudes e desvios de produtos. O GT vai trabalhar principalmente na busca de fomento a pesquisas e tecnologia de vacinas e insumos farmacêuticos que chegem aos hospitais e postos de saúde a preços acessíveis. Maior desafio será convencer a indústria farmacêutica.



Contra depressão

Lula da Silva sancionou a Lei 14.543, que institui a Semana Nacional de Conscientização sobre a Depressão, mais especificamente na data do 10 de outubro. O Governo propõe ações junto a ministéris para “promover perante a comunidade debates, palestras e eventos abrangendo todos os aspectos da doença” e estimular “implementação e a divulgação de políticas públicas para o enfrentamento da doença”.

Casa mineira

O Governo de Romeu Zema (Novo) em Minas é acusado por servidores de sucatear a Companhia de Habitação do Estado, o que teria levado ao descredenciamento do órgão do Programa de Melhoria Habitacional da União e à perda de R$ 4 milhões em receitas. A situação foi levada ao Ministério Público em denúncia que aponta a suspeita de o Governo tentar extinguir a Cohab sem consultar a Assembleia Legislativa. O déficit no Estado é de 500 mil casas. Procurada, a assessoria do Governo de Minas não respondeu.

Em baixa?

A situação não anda boa para o ex-presidente Jair Bolsonaro, após a fracassada “volta triunfal” que apoiadores esperavam. Pesquisa da Ipsos com 600 entrevistados no Brasil aponta que a maioria dos entrevistados deseja que ele seja responsabilizado pelos vandalismos e outros atos criminosos na sede dos três Poderes do 8 de janeiro em Brasília. Para 70% da população, Bolsonaro tem responsabilidade pelo ocorrido.

Reencontro

Geraldo Alckmin recebeu em Brasília há dias Marconi Perillo (GO) na vice-Presidência. Marconi anda sumido e tem tido agenda discreta. Conversaram sobre o futuro do Brasil e a importância da consolidação de uma base política ampla nos Estados e em nível nacional que garanta que o 8 de janeiro nunca mais volte a se repetir. Conhecido defensor dos direitos humanos, o advogado Fernando Tibúrcio participou do encontro.

Copa FIFA 2027

O Brasil entrou na disputa para sediar em 2027 a Copa FIFA de futebol feminino. Gustavo Vieira, presidente da Federação de Futebol do Espírito Santo, deu a notícia ontem ao ex-senador e ex-governador Ricardo Ferraço, um entusiasta do esporte. Um pool de empresários com o setor público vai trabalhar para fazer do Estado base de seleções e também propor partidas caso o País seja confirmado pela FIFA.

