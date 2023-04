Dois caminhoneiros morreram em grave acidente na BR-304, entre Mossoró e Assú

O caso aconteceu na noite desta quarta-feira (5). As vítimas foram identificadas como Francisco Andriere da Fonseca, de 46 anos, e Eliezer Coelho de Souza, de 59 anos. De acordo com informações da PRF, os motoristas seguiam em seus caminhões no mesmo sentido da via, em determinado momento, Eliezer colidiu na traseira do caminhão de Francisco, fazendo com que ele perdesse o controle do veículo e saísse da pista. As causas do acidente ainda são desconhecidas e serão investigadas pela polícia civil.