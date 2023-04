Vítimas de ataque em creche de Santa Catarina começam a ser veladas

O velório de três das quatro vítimas foi marcado para o mesmo local, nesta quinta-feira (6). As cerimônias ainda ocorriam por volta das 9h. Os endereços não foram divulgados, em respeito às famílias. Após a cerimônia de despedida, as crianças serão enterradas no município de Blumenau, entre a manhã e a tarde desta quinta. O ataque ocorreu na creche Cantinho Bom Pastor. A unidade de ensino é particular, e as vítimas tinham entre 4 e 7 anos de idade. Segundo a polícia, o assassino, um homem de 25 anos, pulou o muro da creche e iniciou o ataque com uma machadinha.