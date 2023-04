Raio danifica poço e reduz abastecimento em três bairros de Mossoró

O poço P15, da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) foi danificado após ser atingido por um raio na manhã desta quinta-feira (06) em Mossoró.



O equipamento atende aos bairros Aeroporto, Boa Vista e Doze Anos, que estão com o fornecimento de água reduzido até que o conserto seja realizado.

Segundo a Caern, a previsão é que a manutenção seja concluída até a manhã deste sábado (08).

Ainda segundo a Companhia, mesmo possuindo para-raios para proteção, o poço foi atingido. Equipes da Caern estão no local para realizar o reparo e restabelecer o abastecimento. Após a manutenção, o prazo para normalização de até 48h.