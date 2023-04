Após inspeção, engenheiro diz que não encontrou anomalias em Umari que provoque risco de ruptura

Nesta quinta-feira (6) uma equipe de engenheiros civis da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh), do Governo do Rio Grande do Norte, está realizando a inspeção de segurança regular da barragem de Umari, localizada no município de Upanema.

O trabalho foi solicitado pela Prefeitura de Upanema e está sendo executado por Kaio Geovanne, Luiz Eduardo e Vinícius da Fé, com o objetivo de verificar toda a estrutura do reservatório.

“Durante a parte da manhã nós fizemos a inspeção de toda a estrutura externa da barragem e agora à tarde iremos fazer a inspeção da estrutura interna, através da galeria. Durante a inspeção visual, até o momento não foi identificado nenhuma anomalia de grande magnitude, que coloque a barragem em risco iminente de ruptura. De qualquer forma, iremos levar todos os resultados para discussão técnica na Semarh para, posteriormente, apresentar à Prefeitura Municipal de Upanema”, disse Kaio Geovanne.

Os serviços foram acompanhados pelo prefeito, Renan Mendonça Fernandes, e pelo secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Aisamaque Dalyton.

A Barragem Umari é o terceiro maior reservatório do estado, comportando 292.813.650 m³ de água. Até a manhã de hoje, segundo relatório do Igarn, o manancial estava com 95,67% da sua capacidade total, faltando apenas 42 centímetros para iniciar sua sangria.