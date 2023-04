Desobstrução de bueiros e galerias reduziu alagamentos em Mossoró

Na avenida João da Escóssia, no bairro Nova Betânia, na zona Oeste, as equipes acompanharam o rápido escoamento das águas pluviais. A região recebeu quase 30 mm de chuva neste sábado. A rede funcionou normalmente, escoando a grande quantidade de água em poucos minutos. Na avenida Leste-Oeste, próximo à Central de Abastecimento Prefeito Raimundo Soares (COBAL), no Centro, a Defesa Civil também destaca a eficiência do serviço realizado pelo município. Na localidade, o pluviômetro da Prefeitura registrou cerca de 33 mm no período da tarde.

Neste sábado (8), a Defesa Civil de Mossoró esteve em pontos historicamente críticos, monitorando a rede de drenagem durante as fortes chuvas registradas na cidade. Membros da Defesa Civil afirmaram que as ações da Prefeitura de Mossoró, no tocante à limpeza de canais, córregos e galerias, atrelado ao serviço de manutenção da rede, foram essenciais para o pleno funcionamento do sistema de drenagem em diferentes pontos.

Na avenida João da Escóssia, no bairro Nova Betânia, na zona Oeste, as equipes acompanharam o rápido escoamento das águas pluviais. A região recebeu quase 30 mm de chuva neste sábado. A rede funcionou normalmente, escoando a grande quantidade de água em poucos minutos.

Na avenida Leste-Oeste, próximo à Central de Abastecimento Prefeito Raimundo Soares (COBAL), no Centro, a Defesa Civil também destaca a eficiência do serviço realizado pelo município. Na localidade, o pluviômetro da Prefeitura registrou cerca de 33 mm no período da tarde. Por conta do cuidado em manutenção, com trabalho programado de limpeza dos equipamentos, o sistema funcionou com excelência, escoando o grande volume de chuva rapidamente.

“O trabalho que a Prefeitura vem fazendo é essencial para a rede de drenagem do nosso município. Essa atenção evita que ruas fiquem alagadas, que casas sejam invadidas pela água da chuva. A Defesa Civil continua monitorando esses pontos e vendo de perto o resultado do trabalho preventivo do município”, frisou Alcivan Gama, coordenador da Defesa Civil.

A Defesa Civil segue com trabalho de monitoramento, estabelecendo o mapeamento de pontos e acompanhando de forma contínua as condições climáticas da cidade. Com canal disponível 24h por dia, em caso de ocorrências, as equipes poderão ser acionadas por meio do número emergencial 199.