Polícia registra homicídio, afogamento e acidente com vítima fatal na região de Mossoró no final de semana. No primeiro caso, Antônio Francinaldo de Lima Costa foi assassinado por diversos disparos de arma de fogo. O corpo dele foi encontrado por um caçador, na tarde do sábado (8), em um matagal às margens da RN 117, entre Mossoró e Governador Dix-Sept Rosado; no domingo (9) um corpo foi encontrado em uma lagoa da zona rural de Carnaubais. A Polícia Militar, com o apoio de um cidadão da região, utilizou um drone para conseguir localizar a vítima, um homem identificado até o momento apenas pelo apelido de “Thiaguinho”, que estava desaparecida há cerca de 3 dias; ainda no domingo, na RN-013, próximo ao município de Tibau, Josimar Batista morreu em uma colisão envolvendo a motocicleta em que ele estava e um carro que seguia no mesmo sentido. As causas do acidente ainda serão investigadas; os corpos das três vítimas foram removidos para a sede do Itep, em Mossoró.

FOTO 1: CEDIDA | FOTO 2: FIM DA LINHA