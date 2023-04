Número de acidente nas BRs do RN durante o feriado da Semana Santa 2023 têm redução de 20%. O dado foi divulgado nesta segunda-feira (10), pela Polícia Rodoviária Federal. De acordo com o órgão, a Operação Semana Santa, encerrada na noite deste domingo (9), também registrou uma redução de 50% no número de acidentes graves e de 60% no número de mortes,com relação ao ano de 2022. Em números brutos, desde a quinta-feira (6), quando a operação foi iniciada, foram 12 acidentes, sendo 3 graves. Dois óbitos foram registrados no período.

FOTO: DIVULGAÇÃO/PRF