Em virtude das chuvas, Prefeito Allyson promove reunião para definir plano de contingência

O prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, se reuniu, nesta segunda-feira (10), com representantes da Defesa Civil de Mossoró e secretários para discutir ações de combate aos efeitos da chuva e definir estratégias do plano de contingência do município.



“Essa é uma reunião muito importante para discutir situações relacionadas às chuvas aqui em Mossoró. É um ano de muitas águas vindas dos açudes e barragens e isso provoca uma preocupação aos que vivem às margens do nosso rio. Por isso, nós estamos aqui, com a Defesa Civil e com as demais secretarias, projetando um plano de contingência. Caso tenhamos a necessidade de fazer a retirada de pessoas que estão em situação de risco, nós já estamos estudando as estratégias. Então, estamos discutindo tudo isso de forma prévia, com planejamento, organização e com objetivo de poder atender a essas pessoas”, disse o prefeito Allyson Bezerra.

As equipes da Prefeitura de Mossoró trabalham em conjunto para cumprir as fases previstas no plano de contingência, que já está pronto para atender à população mossoroense, caso necessário.



Estiveram presentes no encontro os representantes da Defesa Civil, Weydson Mariano e Alcivan Gama; o secretário interino de Segurança, Thiago Marques; o secretário de Assistência Social, Erison Natércio; a secretária de Saúde, Morgana Dantas; a secretária de Educação, Hubeônia Alencar; o secretário de Infraestrutura, Rodrigo Lima; o secretário de Agricultura, Faviano Moreira; e outros.

A reunião demonstrou o comprometimento da gestão municipal em buscar soluções para minimizar possíveis danos causados pelas fortes chuvas. A Defesa Civil e as secretarias envolvidas também reforçaram a importância do trabalho em conjunto, adotando várias estratégias, visando garantir a segurança de todos.



“Alinhamos hoje os últimos detalhes do plano de contingência com relação à população que reside na região ribeirinha. Sabemos que o nível do rio está subindo e que podemos ter pessoas afetadas diretamente pelas cheias. Todos esses pontos precisam estar definidos, para que nós, juntamente com as demais secretarias, possamos agir preventivamente às situações que ocorram. Portanto, tudo já foi definido. Então, a população pode ficar tranquila, visto que o que estava pra ser definido já foi acertado e estamos todos prontos para atuação”, enfatizou o coordenador da Defesa Civil, Alcivan Gama.

Além da Defesa Civil, equipes da Assistência Social e Infraestrutura vêm trabalhando continuamente no acompanhamento da população que reside em áreas de risco. O Município segue adotando todas as medidas necessárias para prevenção e orientação da população. Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada através do telefone 199.