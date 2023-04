PMM confirma outra atração do MCJ 2023; Mari Fernandez se apresentará na Estação das Artes. PMM confirma outra atração do MCJ 2023; Mari Fernandez se apresentará na Estação das Artes

A cantora cearense Mari Fernandez é mais uma atração confirmada no Mossoró Cidade Junina 2023. A confirmação se deu por meio de vídeo da artista publicado nas redes sociais oficiais do MCJ nesta segunda-feira (10).

O São João mais cultural do mundo já tem nomes confirmados como Bell Marques e Rai Saia Rodada, para o Pingo da Mei Dia, e Nattan para o palco da Estação das Artes.

No dia 28 de fevereiro, a Prefeitura de Mossoró lançou o conceito e identidade visual do evento, e apresentou algumas das atrações que estarão no MCJ 2023.

O Mossoró Cidade Junina terá início no dia 3 de junho e segue até dia 24 de junho, finalizando com o Boca da Noite, que terá mais uma vez a banda Parangolé.

Atrações confirmadas MCJ 2023:

Polo Arraiá do Povo

Waldonys

Cavaleiros do Forró

Katia Cilene

Polo Estação das Artes

Mari Fernandez

Nattan

Walkyria Santos

Pingo da Mei Dia

Bell Marques

Rai Saia Rodada

Boca da Noite

Parangolé