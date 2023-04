Canal do Promorar recebe serviço de limpeza pública nesta terça, 11

Nesta terça-feira (11), as equipes de Serviços Urbanos retornaram ao Canal do Promorar, localizado na região do bairro Santa Delmira, realizando nova limpeza no equipamento. Com o trabalho programado e preventivo, a Prefeitura de Mossoró garante que galerias, bocas de lobo e canais recebam manutenção adequada, permitindo o pleno funcionamento do sistema de drenagem durante as fortes chuvas.



A ação integra medidas de precaução, em virtude das intensas chuvas registradas nos últimos dias em Mossoró. O trabalho consiste na desobstrução do canal, com a retirada de lixo e resíduos descartados de forma irregular. Áreas próximas a bocas de lobo e galerias também são alcançadas pela limpeza pública.



“É uma ação que estamos realizando de forma estratégica e cronológica. Recentemente esse espaço passou por limpeza, observamos novo acúmulo de lixo e estamos novamente realizando a limpeza no local. É importante nesse momento a ajuda da população, precisamos manter canais e galerias limpas para que a água consiga escoar com rapidez, evitando o alagamento da região”, explicou João Marcelo, diretor de Serviços Urbanos.



Os serviços da Prefeitura de Mossoró vêm surtindo efeitos na cidade. Locais onde historicamente havia registros de alagamentos, passam a não ser mais problema para a população. A limpeza de canais, córregos e galerias, atrelado ao serviço de manutenção, são fundamentais para o pleno funcionamento do sistema de drenagem.



As ações seguem ao longo da semana, com efetivo humano e maquinário para o progresso dos serviços, visando alcançar mais regiões. O município continua vigilante, com servidores equipados e de prontidão para agir na resolução de problemas que venham a ocorrer em virtude das fortes chuvas.