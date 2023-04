Ezequiel recebe comissão de Pendências e busca solução para estrada danificada pelas chuvas. O presidente da ALRN recebeu em seu gabinete representantes da cidade, nesta terça-feira (11). O trecho danificado pelas chuvas têm causado inúmeros transtornos para moradores e comerciantes da região, visto que passam pelo local cerca de 300 funcionários do setor de carcinicultura, além de moradores e trabalhadores rurais. Com o rompimento da estrada, a travessia está sendo feita por meio de canoas, o que gera um custo extra para quem transita. Ao receber a demanda, de pronto o deputado entrou em contato por telefone com o governador em exercício do RN, Walter Alves (MDB), e pediu atenção da Defesa Civil para o problema.

O rompimento de uma estrada que liga a cidade de Pendências a municípios da Costa Branca, na região Oeste potiguar, tem causado inúmeros transtornos para moradores e comerciantes da região.

Diante do problema ocorrido no último final de semana, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, deputado Ezequiel Ferreira (PSDB), recebeu em seu gabinete, nesta terça-feira (11), uma comissão formada por representantes da cidade que pediram providências ao parlamentar.

Ao receber a demanda, de pronto o deputado entrou em contato por telefone com o governador em exercício do Rio Grande do Norte, Walter Alves (MDB), e pediu atenção da Defesa Civil do Estado para o problema. Ele também pediu a disponibilidade de uma embarcação para auxiliar na travessia dos moradores e trabalhadores da região.

O trecho da estrada foi danificado em razão da cheia do Rio Piranhas-Açu provocada pelas chuvas intensas que caíram no Estado no último fim de semana. De acordo com a vice-prefeita de Pendências, Preta, a estrada tem uma importância econômica considerável para a região.

Pela via passam em média 300 funcionários do setor de carcinicultura, além de moradores e trabalhadores rurais. Com o rompimento da estrada, a travessia está sendo feita por meio de canoas, o que gera um custo extra para quem transita.

“Essa estrada é de fundamental importância para a região, pois liga as cidades de Pendências, Porto do Mangue, Carnaubais e interliga todo um setor da carcinicultura. É por onde passa o transporte da produção dos carcinicultores. Sem essa via o trajeto só é possível por Carnaubais, o que aumenta em cerca de 50 km”, afirma a vice-prefeita, Preta.

Também conhecida como "Estrada do Camarão", a via interliga a zona urbana de Pendências a uma área de vital importância econômica, onde ficam localizadas grandes fazendas de camarão. O presidente da Câmara de Pendências, Adailton Barbosa, ressaltou a importância da intermediação realizada pelo presidente Ezequiel Ferreira para solucionar o problema.

“O deputado Ezequiel já conversou com o governador em exercício para tentar conseguir uma embarcação para ficar fazendo a travessia dos moradores e trabalhadores”, disse o vereador, Adailton Barbosa.

Participaram da reunião, além da vice-prefeita Preta e do presidente da Câmara Adailton, a vice-presidente Joseny de Oliveira, o segundo-secretário Marones Manoel e o ex-secretário municipal Ricardo Alves.