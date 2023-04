Prefeitura disponibiliza alojamento para famílias afetadas por aumento do nível do Rio Mossoró. Na tarde desta terça-feira (11), caminhões da Prefeitura de Mossoró trabalharam na logística de transporte dos móveis e eletrodomésticos das famílias afetadas. Equipes da Defesa Civil e Assistência Social auxiliaram e prestaram apoio às famílias. A Escola de Artes de Mossoró é um dos locais viabilizados pelo município para acolher os moradores. Além do alojamento, também é garantida às famílias assistência em saúde e alimentação. A prefeitura orienta a população que, em caso de adversidades naturais, a Defesa Civil deve ser acionada por meio do telefone 199. A ligação é gratuita.

FOTO: ALLAN PHABLO