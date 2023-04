Lei que prevê multa para quem descartar lixo em vias públicas entra em vigor na próxima segunda, 17

O decreto nº 6.788, que regulamenta a Lei n° 3.890, de 20 de setembro de 2021, foi publicado na edição de segunda-feira (10), do Diário Oficial de Mossoró. O documento prevê aplicação de multa e aumento proporcional em caso de reincidência para quem realizar o descarte de lixo em vias públicas ou em locais inapropriados. No primeiro ato lavrado, o valor da multa será de 25% do salário mínimo vigente à época da infração. Já no segundo registro, ou seja, na reincidência, o valor será de 50% do salário mínimo. Nos demais atos infracionais, o valor será de um salário mínimo vigente. A fiscalização será realizada por agentes da SEIMURB e da SESDEM. A população também poderá colaborar realizando denúncias ao município.