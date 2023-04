Vereador Genilson destaca diálogo aberto da Prefeitura de Mossoró com professores

Na sessão ordinária de hoje, o vereador Genilson Alves (Pros) lamentou a continuidade da greve dos professores do município e destacou que, dos onze pontos apresentados pelo sindicato que representa a categoria, a Prefeitura de Mossoró atendeu a dez pleitos. Genilson destacou ainda que o prefeito Allyson Bezerra (SD) está aberto ao diálogo com os professores.



Dos dez pontos pleiteados pelos professores, Genilson Alves informou que apenas o reajuste não foi feito. “Foi solicitado e concedida a gestão democrática com eleição direta dos diretores das escolas, criação de comissão especial para concurso público, licença prêmio, reajuste no auxílio deslocamento dos professores que vão pra zona rural, auxiliares nas salas de aula para a educação especial, cumprimento de 1/3 da jornada extra sala”, listou o vereador.





Genilson reforçou ainda que o prefeito Allyson trabalha com responsabilidade fiscal e que entende e concorda com a importância de valorizar os professores e demais profissionais do município. “Quero deixar claro que é importante sim, todos os professores, todos os profissionais da saúde, merecem. Mas é preciso ter responsabilidade fiscal. Um exemplo da responsabilidade fiscal do prefeito é que quando a ex-prefeita assumiu, pegou a Previ/Mossoró com 80 milhões e entregou com 35 milhões. E hoje, na gestão de Allyson, está com 120 milhões”, explicou.



O parlamentar finalizou solicitando apoio dos colegas para assinar um abaixo assinado que solicita o fim da greve dos professores. “Hoje peço o apoio dos vereadores para que as aulas possam voltar de imediato. A situação está prejudicando muito os estudantes”.