Pai e Filho, Márcio Mossoró e Nikolas, vivem expectativa de atuarem juntos pelo Potiguar nesta quarta, 12

Campeão da Copa do Brasil em 2005 pelo Paulista de Jundiaí/SP, da Copa Libertadores 2006 e da Recopa Sul-americana 2007 pelo Internacional, da Taça da Liga de 2012–13 pelo Braga, de Portugal, o meio-campista Márcio Mossoró, capitão do Potiguar, já viveu grandes momentos e conquistas ao longo de toda a sua carreira.

Em 2022, em seu primeiro jogo diante dos seus pais e na sua cidade natal, Mossoró, Márcio viveu mais um grande momento, ao marcar no final do jogo o gol da vitória da equipe alvirrubra por 2 a 1 sobre o ABC.

Agora, quis o destino que o atleta, de 39 anos, vivesse talvez o maior de todos os momentos. A possibilidade de atuar em uma partida profissional ao lado do seu filho Nikolas, de 16 anos, que foi relacionado pela primeira vez para um jogo oficial.

Para garantir de vez a classificação, o Potiguar precisa apenas de um empate diante do torcedor mais apaixonado do interior do Rio Grande do Norte.

Para o capitão, atuar ao lado do seu filho é um dos grandes momentos da sua vitoriosa carreira.

“Já comemorei grandes títulos e grandes momentos. Já joguei grandes jogos, grandes competições. Mas, hoje é um momento para toda a eternidade da minha carreira, da minha vida. Confesso que estou muito ansioso por esse momento. Ter o meu filho atuando na mesma partida que eu, ver ele jogando um jogo oficial. Faz passar por muita coisa em minha cabeça. É um momento especial mesmo. Tão marcante quanto o meu primeiro jogo em casa no ano passado, quando joguei pela primeira em Mossoró, diante do torcedor e da minha família, e fui feliz em marcar um gol tão importante”, falou Márcio, que completou.

“Venho conversando com o Nikolas sobre esse momento. Pai e filho jogando a mesma partida. De toda a forma ficarei feliz, seja ele entrando na vaga de qualquer atleta, até mesmo da minha. Quero ver ele sentindo esse momento especial. Vai ser emocionante. Mas, é como falei. Vai depender também do momento do jogo. É uma partida importante, que vale muito para a nossa equipe”, concluiu.

Quem também vive essa grande expectativa é Nikolas. Em entrevista para o Site Oficial, o jovem atacante falou sobre o momento.

“É um sentimento muito especial. Todo jovem atleta sonha com esse dia e treina para esse momento especial. Ser relacionado e jogar profissionalmente. Estou muito feliz por essa oportunidade”, contou Nikolas.

O atacante falou que aguarda ansiosamente o momento certo para jogar ao lado do seu pai.

“A expectativa é muito grande e estou muito ansioso por esse momento. É um momento que poucas pessoas conseguiram fazer isso, pai e filho jogar juntos em uma partida oficial. Vai ser um sonho realizado jogar ao lado do meu Pai”.

Nikolas falou, também, que sempre vem conversando com o pai sobre esse grande momento.

“Sim, converso bastante com ele, desde quando a gente começou a pensar nessa possibilidade, e já falamos q vai ser um momento único e muito especial pra gente”, concluiu o atleta alvirrubro.

Natural de Porto Alegre/RS, Nikolas é o filho mais velho de Márcio Mossoró. Atacante pelos lado do campo, Nikolas integra a equipe de base do Potiguar, onde disputou em 2022, o Estadual Sub-20.