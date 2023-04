“Mossoró precisa diversificar sua economia e o turismo religioso”, diz Lawrence em entrevista ao MH nas Ondas do Rádio. A Câmara de Mossoró vai reunir autoridades políticas e religiosas, entidades do turismo e de classes do município para uma audiência pública sobre a construção do santuário de Santa Luzia. A reunião acontecerá nesta sexta (14), às 9h. “Resgatamos esse debate por acharmos importante e diante do prejuízo que consideramos haver por Mossoró não investir no turismo religioso, por meio de memorial ou santuário da padroeira Santa Luzia”, disse Lawrence, em entrevista à Rádio Difusora de Mossoró, na manhã de hoje (13).

FOTO: REGY CARTE