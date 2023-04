Novas Ambulâncias do Samu vão agilizar atendimento e melhorar assistência à população

“Mais rapidez no atendimento e assistência à população”, diz diretor do Samu sobre novas ambulâncias. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Mossoró recebeu, nesta quinta-feira (13), quatro novas ambulâncias. Os veículos foram entregues pela Prefeitura Municipal, com recursos desviados pela gestão durante visita à Brasília. A unidade já havia sido contemplada com outra ambulância no mês de janeiro. As novas viaturas fortalecem o serviço prestado pelas equipes, possibilitando uma série de melhorias no atendimento e assistência à população mossoroense.

Nesta quinta-feira (13), a Prefeitura de Mossoró realizou a entrega de 4 ambulâncias para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

As novas viaturas fortalecem o serviço prestado pelas equipes, possibilitando uma série de melhorias no atendimento e assistência à população mossoroense. O ato de entrega das novas ambulâncias aconteceu na manhã de hoje na base do SAMU.

“Hoje, realizamos a entrega de 4 novas ambulâncias, trazendo benefícios para a cidade de Mossoró, destravando recursos em Brasília (DF). Isso representa uma série de melhorias na frota, reforçando o serviço. Quando assumimos a gestão trabalhamos intensamente para assegurar melhores condições na estrutura do SAMU Mossoró, equipando e dando condições para o seu funcionamento”, destacou o prefeito Allyson Bezerra.

O trabalho de reestruturação do SAMU Mossoró faz parte da série de investimentos realizados pela administração pública do município na área da saúde.

“Desde que chegamos na gestão municipal, em 2021, procuramos reestruturar a saúde do município. Uma das nossas missões é a reestruturação do SAMU Mossoró. Recebemos nos últimos dias uma ambulância enviada pelo Ministério da Saúde que já era um pedido desde 2021. Agora recebemos mais 3 ambulâncias provenientes de recursos próprios do Município para adequar a frota que hoje existe”, explicou Morgana Dantas, secretária municipal de Saúde.

As equipes do SAMU celebraram a conquista. “Estamos muito felizes pela grande aquisição de três viaturas novas. Esse ano já tínhamos sido contemplados com uma outra ambulância no mês de janeiro. Então, só neste ano de 2023, já são 4 novas viaturas. Isso é muito importante para os profissionais e população. Dá mais rapidez no atendimento e assistência à população mossoroense. A última vez que Mossoró teve requisição de 3 viaturas foi em 2005”, elencou Wellington Rocha, diretor do SAMU Mossoró.

“Isso representa um serviço de assistência de qualidade para o nosso povo. Além disso, representa também não estar também com ambulâncias paradas frequentemente dentro de oficinas, podendo assim, atender aos chamados mais rapidamente da população mossoroense”, pontuou Morgana Dantas.

O prefeito de Mossoró também destacou a importância do serviço. “O SAMU faz um trabalho diferenciado de atenção às vidas, prestando socorro e assistência, num trabalho muito importante no dia a dia para a população mossoroense. São profissionais comprometidos que estão prontos para atender aos chamados 24 horas por dia”, ressaltou Allyson.