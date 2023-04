Prefeitura de Mossoró reforça serviço de terraplenagem na estrada de Alagoinha

A Prefeitura de Mossoró iniciou nesta semana o serviço de terraplenagem na estrada de acesso à localidade Alagoinha. A via atende às comunidades de Recanto da Esperança, Senegal, Coqueiro, Alagoinha e Oiticica.



A estrada registra diariamente um grande fluxo. O trabalho teve início nesta quarta-feira (12) e deverá se estender até o próximo sábado (15), recuperando aproximadamente 14 km. “É muito bom porque a gente precisa demais dessa estrada”, explicou o agricultor Aderilson da Silva Felipe, que mora no Sítio Coqueiro.



“Com esse serviço de recuperação da estrada fica muito bom para a gente se locomover e ir a Mossoró. Vai melhorar muito com esse trabalho que está sendo realizado”, completou o agricultor.

Vladimir Tavares, gerente de Infraestrutura Rural da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Seadru), explica que a equipe está aproveitando esses dias sem chuvas para acelerar o trabalho.



“Estamos aproveitando esse momento para darmos continuidade nesse programa de recuperação de estradas vicinais na zona rural realizado pela Prefeitura, através da Secretaria de Agricultura. Esse nosso trabalho teve início em dezembro passado e já contemplou diversas comunidades rurais do nosso município”, disse.



Vladimir Tavares destaca que o programa já recuperou aproximadamente 100 quilômetros. “Hoje estamos aqui em Alagoinha. Já passamos também por Cabelo de Nego, Panela do Amaro, Sítio Carmo, Sussuarana, Ema, Santo Antônio, Serra Mossoró, Lagoa de Xavier, Santa Elza, entre outras. No total são aproximadamente 100 quilômetros de estradas recuperadas neste período”, informou.