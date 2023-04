PMM confirma mais uma atração do MCJ 2023; Joelma se apresentará no Polo Estação das Artes

A Prefeitura de Mossoró anunciou nesta sexta-feira (14), a participação da renomada cantora Joelma no “Mossoró Cidade Junina” (MCJ) 2023. A artista terá apresentação no Polo Estação das Artes, localizado na antiga estação ferroviária do município. Com a confirmação da cantora, a expectativa é que a cidade receba grande público, incluindo fãs e admiradores da artista.



De forma estratégica, a Prefeitura faz a divulgação de atrações para o evento de forma antecipada, possibilitando a programação do turista e recepção da rede hoteleira. O MCJ 2023 promete aquecer o comércio local, gerando renda extra para o pequeno, médio e grande empreendedor.



“É um momento de fomento à cultura e, ao mesmo tempo, gera a oportunidade do empreendedor mossoroense fazer uma renda extra. Quem ganha é a cidade, é o povo mossoroense. Com o anúncio da confirmação da cantora Joelma, espera-se um grande público no Polo Estação das Artes”, disse o secretário de Cultura, Igor Ferradaes.



O “Mossoró Cidade Junina” 2023 foi lançado de forma antecipada no dia 28 de fevereiro passado, com novidades. Durante o anúncio do novo conceito e nova identidade visual do evento, a Prefeitura confirmou a ampliação de novos espaços. O MCJ 2023 será composto pelos seguintes polos: Polo Antônio Francisco, que homenageia o poeta mossoroense; Polo Arraiá do Povo; Polo Estação das Artes; Cidadela; Polo São João; Circo do Forró, que este ano acontecerá na Praça da Convivência, no Corredor Cultural.



Grandes atrações já foram confirmadas para a 26ª edição: Bell Marques e Raí Saia Rodada para o “Pingo da Mei Dia”, no dia 3 de junho; Cláudia Leitte e Parangolé para o “Boca da Noite”, além de outros, como Nattan, Mari Fernandez, Walkyria Santos, Waldonys, Cavaleiros do Forró e Kátia Cilene.