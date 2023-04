“Vitrine Junina” vai estimular comerciantes a aderirem ao clima de São João para aquecer vendas

“Vitrine Junina” vai estimular comerciantes a aderirem ao clima junino para aquecer comércio durante o MCJ. A iniciativa da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Mossoró, com apoio da Prefeitura, foi lançada nesta sexta-feira (2). A iniciativa estimula a participação de lojas do comércio local a promoverem a decoração dos estabelecimentos na temática junina, atraindo clientes e aumentando seu faturamento no São João. Como contrapartida, a CDL premiará as ideias mais criativas inscritas no projeto. O prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, participou do momento de lançamento do concurso. “É fundamental que as lojas estejam decoradas, caracterizadas para o período junino. A decoração chama o cliente para dentro da loja. Temos que evidenciar este regionalismo, isso é muito importante. A Prefeitura de Mossoró, junto com a CDL, estão integrados nessa proposta, de estimular o lojista na decoração de seu estabelecimento”, pontuou.

Com a proposta de aquecer ainda mais o comércio, valorizando a cultura e tradição do período junino, a Câmara dos Dirigentes Lojistas de Mossoró (CDL Mossoró), com apoio da Prefeitura, lançou nesta sexta-feira (14) a 2ª edição do “Vitrine Junina”.

A iniciativa estimula a participação de lojas do comércio local a promoverem a decoração dos estabelecimentos na temática junina, atraindo clientes e aumentando seu faturamento no São João. Como contrapartida, a CDL premiará as ideias mais criativas inscritas no projeto.

Com a aproximação do período junino e a realização do “Mossoró Cidade Junina” 2023, a Prefeitura de Mossoró, em conjunto com a CDL Mossoró, antecipou o lançamento do “Vitrine Junina”, proporcionando melhor organização entre os lojistas na ornamentação junina dos estabelecimentos.

O prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, participou do momento de lançamento do concurso. O gestor frisa que a proposta do “Vitrine Junina” é essencial para atrair clientes e turistas, além de aquecer a economia local.

“É fundamental que as lojas estejam decoradas, caracterizadas para o período junino. A decoração chama o cliente para dentro da loja. Temos que evidenciar este regionalismo, isso é muito importante. A Prefeitura de Mossoró, junto com a CDL, estão integrados nessa proposta, de estimular o lojista na decoração de seu estabelecimento”, pontuou.

Diretor do CDL Mossoró, Estênio Max, destaca a importância e o potencial do MCJ para a cidade. Pontua que os investimentos da Prefeitura de Mossoró na realização do evento são fundamentais para a economia do município. Frisa ainda que os números levantados pela CDL no ano passado confirmam o potencial do evento na geração de emprego e renda.

“Essa parceria que estamos fomentando com o público e privado, quando a CDL, Fecomércio e a UERN realizou levantamento real dos números do MCJ, 30 dias antes, durante e após o evento, tivemos a oportunidade de ofertar números para que a Prefeitura pudesse se embasar.

Estênio Max conclui: “Identificamos que 788 mil pessoas estiveram na cidade participando do MCJ. Nessa visão, o comércio aquece muito. O ‘Vitrine Junina’ integra-se ao evento, será um momento de incentivar o comércio na decoração das lojas, premiando as melhores ideias”, finalizou.

O regulamento completo do “Vitrine Junina” 2023, com informações referentes às regras e premiações do concurso será publicado no dia 1º de maio, no site da CDL Mossoró. Com a divulgação antecipada, a expectativa da CDL é de grande adesão do comércio local.