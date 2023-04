[COLUNA ESPLANADA] Luciano Bivar enfrenta crise com deputados do União Brasil

[COLUNA ESPLANADA] Presidente do União Brasil, Luciano Bivar – que sofre há dias para manter o controle do partido – descobriu que a situação não é a mesma que ele tinha no PSL na gestão de Jair Bolsonaro, quando comandou um bom grupo de deputados de 1º mandato. Agora está encarando briga com filiados experientes, e há indicativos de crise forte com a desfiliação de deputados do Rio de Janeiro. Uma das armas que deverão ser usadas numa ação judicial indica escândalo que envolve o vice-presidente do UB, Antônio Rueda, e o deputado estadual Márcio Canela sobre utilização do fundo eleitoral. Há testemunhas, relatos e papéis de sobra. A conferir.

COLUNA ESPLANADA

Leandro Mazzini





BRASÍLIA, SEGUNDA-FEIRA, 17 DE ABRIL DE 2023 - Nº 3.590

(Des)União

Presidente do União Brasil, Luciano Bivar – que sofre há dias para manter o controle do partido – descobriu que a situação não é a mesma que ele tinha no PSL na gestão de Jair Bolsonaro, quando comandou um bom grupo de deputados de 1º mandato. Agora está encarando briga com filiados experientes, e há indicativos de crise forte com a desfiliação de deputados do Rio de Janeiro. Uma das armas que deverão ser usadas numa ação judicial indica escândalo que envolve o vice-presidente do UB, Antônio Rueda, e o deputado estadual Márcio Canela sobre utilização do fundo eleitoral. Há testemunhas, relatos e papéis de sobra. A conferir.

Chaga social

Os números oficiais não escondem uma realidade cruel que virou chaga anual do Distrito Federal. Apenas de janeiro a março de 2023, as delegacias contaram nove feminicídios na capital e cidades satélites. Em todo o ano passado foram assassinadas 18 mulheres por seus namorados, maridos ou ex-companheiros. A situação levou delegacias a tomarem uma iniciativa bem-vinda em residenciais: delegados espalharam cartazes com whatsapp de policiais para denúncias de maus-tratos a mulheres.

Conselho de Lula

Diante da nomeação de nomes pesados do PT para a direção do BNDES, o presidente Lula da Silva telefonou para o chefe do bancão de fomento, Aloizio Mercadante, e lhe perguntou se havia vaga para ele, Lula. “Ou você vai querer que o BNDES também seja independente, igual o Banco Central?”, provocou. O presidente confia no sucesso do subordinado.









Boa ideia

O Conselho Nacional de Justiça aprovou a pedido do TJ do Rio Grande do Sul a concessão de ajuda financeira para juízas solteiras, mulheres de juízes, gays, trans e juízes viúvos com filhos em idade pré-escolar (até 7 anos). O conselheiro Mário Goulart Maia sugeriu que isso fosse ampliado a todos os segmentos incluídos novo conceito de família. A sugestão foi aprovada. A medida pode ser estendida a todo o País.

Tensão na terra

A 26ª Jornada Nacional de Lutas em Defesa da Reforma Agrária, com protagonismo do MST, acendeu o alerta em associações agropecuárias e no Judiciário. Já chegaram ao STF e aos Tribunais de Justiça dezenas de pedidos de liminares contra eventuais invasões de propriedades produtivas. A situação é mais tensa no insterior de São Paulo e do Pará.

Exemplo

O exemplo de democracia eleitoral do Cazaquistão é citado por ministros da Esplanada. O país asiático realizou mês passado a primeira eleição para o Mazhilis (similar à Câmara dos Deputados). Adotou-se modelo misto de voto em lista e distrital, e abriram 30% das vagas para as mulheres.

ESPLANADEIRA

# GSA apoia evento de maternidade idealizado pela influencer Dani Vargas. # Babi A. Sette prepara lançamento de "Amor, Goiabada e Queijo" em audiobook (Storytel), no 2º semestre de 2023. # ABAV Expo abre inscrições e traz novidades para 50º edição. # Índice de Atividade Econômica Stone Varejo aponta que em março as vendas no varejo caíram 1,8%. # Indigo conquista o selo GPTW 2022 Brasil e projeta expansão de 50% em 2023. # Ministro Luiz Marinho (Trabalho) e o deputado federal Guilherme Boulos confirmaram presença na comemoração do centenário do Sindicato dos Bancários de São Paulo.

Colaboraram Equipes DF, SP, RJ e BA