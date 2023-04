Prefeitura quer zerar fila por cirurgias eletivas oftalmológicas em Mossoró. Um mutirão para realização de mais de 700 procedimentos está sendo realizado neste mês de abril. No sábado (15), o prefeito Allyson Bezerra, acompanhado da secretária de Saúde (SMS), Morgana Dantas, foi ao Hospital Geral de Oftalmologia (HGO) supervisionar os procedimentos que estavam sendo realizados. “Nosso objetivo quando fazemos essas visitas é observar e conversar com os pacientes, entender as suas necessidades, do tempo de espera, de como está sendo feito o atendimento, para que a gente tenha todo um acompanhamento da assistência e da qualidade do procedimento que está sendo entregue à população através deste portador”, enfatizou Morgana Dantas.

A Prefeitura de Mossoró pretende realizar, neste mês de abril, mais de 700 cirurgias eletivas oftalmológicas. O prefeito Allyson Bezerra, acompanhado da titular da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Morgana Dantas, foi ao Hospital Geral de Oftalmologia (HGO) supervisionar os procedimentos que estavam sendo realizados na manhã do sábado (15).

“Estamos seguindo com um fluxo de cirurgias eletivas na cidade de Mossoró e agora vamos fazer uma força-tarefa, um grande mutirão, para zerarmos a fila de cirurgias oftalmológicas. Só neste mês de abril estaremos realizando mais de 700 cirurgias”, enfatizou o prefeito Allyson Bezerra.

“Nosso objetivo quando fazemos essas visitas é observar e supervisionar os procedimentos que estão acontecendo, conversar com os pacientes, entender as suas necessidades, do tempo de espera, de como está sendo feito o atendimento, para que a gente tenha todo um acompanhamento da assistência e da qualidade do procedimento que está sendo entregue à população através deste portador”, enfatizou Morgana Dantas.

Técnica de enfermagem, Antônia Glen veio acompanhando seu pai, Antônio Itamar, para realizar a cirurgia. Ele fez primeiro no olho direito em agosto do ano passado e agora veio fazer o mesmo procedimento no olho esquerdo.

“Estou acompanhando meu pai, que já realizou em agosto do ano passado a primeira cirurgia do olho direito e hoje ele está realizando a segunda, do olho esquerdo. Agradeço muito ao Sistema Único de Saúde (SUS) e à Prefeitura pelo atendimento nota 10, desde a secretária de Saúde até a equipe do Dr. Tiano. Somos sempre muito bem atendidos. Da primeira cirurgia, ele se recuperou bem, ficou até sem usar óculos”, declarou.

O prefeito ainda afirmou que pretende realizar mais um chamamento público para cirurgias gerais e ginecológicas. “Estamos formulando com a secretária de Saúde mais um chamamento público para as cirurgias gerais e ginecológicas, com um preço diferenciado que vai dar condições de mais prestadores se credenciarem e, assim, nós queremos ter mais hospitais realizando cirurgias ao mesmo tempo com o objetivo de zerar filas”, pontuou.