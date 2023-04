Prefeito de Mossoró cumpre agenda em Brasília; Allyson pleiteia recursos para obras em vários bairros. Entre as pautas que serão discutidas pelo gestor municipal em reuniões na capital federal, estão a liberação de recursos para obras federais que estão paralisadas, como a pavimentação intertravada na Alameda dos Cajueiros e Parque Universitário, além da liberação de recursos para obras de pavimentação do Conjunto Novo, Sumaré, Aeroporto e Bela Vista.

O prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, cumpre agenda de trabalho em Brasília esta semana. Na pauta, projetos, programas e convênios para o município de Mossoró.

Em Brasília, Allyson tratará de projetos e obras para Mossoró. Vai solicitar a liberação de recursos para obras federais que estão paralisadas, como a pavimentação intertravada na Alameda dos Cajueiros e Parque Universitário, obra semelhante que já aconteceu no bairro Sumaré. As obras foram paralisadas no início de janeiro deste ano.

Allyson também tratará da liberação de recursos para obras de pavimentação do Conjunto Novo, Sumaré, Aeroporto e Bela Vista que foram paralisadas por falta de repasses.

Na capital federal, Allyson também terá reuniões com a bancada federal. O prefeito irá visitar os gabinetes e apresentar projetos de obras sonhadas pelos mossoroenses em busca de conseguir os recursos de emendas parlamentares.

Acompanham o prefeito, o secretário de Programas e Projetos Estratégicos, Almir Mariano; secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão, Kadson Eduardo; o secretário de Infraestrutura Rodrigo Lima e o assessor especial do gabinete do prefeito, Bruno Martins.