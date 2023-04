Professores de Mossoró vão cumprir determinação da justiça e retomar aulas na quarta-feira, 19. A decisão foi tomada pela categoria durante assembleia, realizada nesta segunda-feira (17). O Sindiserpum informou que ainda não foi notificado oficialmente sobre a decisão do Desembargador Vivaldo Pinheiro, mas que a categoria irá cumprir a determinação. Na quinta-feira (13), o magistrado considerou a paralisação abusiva e determinou o retorno imediato das atividades. A greve dos professores de Mossoró durou 54 dias. Um calendário de reposição de aulas também foi aprovado na assembleia e será apresentado à Secretaria de Educação.

Os professores de Mossoró decidiram suspender a greve e retomar as atividades nas escolas do município na próxima quarta-feira (19). A decisão foi tomada durante assembleia, realizada nesta segunda-feira (19).

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mossoró (Sindiserpum) informou que ainda não foi notificado oficialmente sobre a decisão do Desembargador Vivaldo Pinheiro, mas que a categoria irá cumprir a determinação.

Na quinta-feira (13), o magistrado considerou a paralisação abusiva e determinou o retorno imediato das atividades. A greve dos professores de Mossoró durou 54 dias.

Ainda durante a assembleia, a assessoria jurídica do Sindicato, representada pelo advogado Lindocastro Nogueira, informou que já foi solicitada uma audiência de conciliação junto à Justiça para que a Prefeitura Municipal de Mossoró apresente uma proposta para cumprimento e implementação do reajuste do Piso.



“A luta continua, os professores voltarão à sala de aula porque temos responsabilidade e cumpriremos à lei, mesmo que não concordemos com a decisão, apesar da greve não ter sido julgada ilegal ou abusiva, como erroneamente se divulgou nos últimos dias. A greve está suspensa, mas a luta será diária e incessante”, disse a presidente do Sindiserpum, professora Eliete Vieira.