Turismo Religioso do RN será tema de Audiência pública na Assembleia Legislativa

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte realiza nesta terça-feira (18) uma audiência pública para tratar da temática “Turismo Religioso no Rio Grande do Norte”. Proposta pela deputada estadual Divaneide Basílio (PT), a discussão é necessária, visto o grande potencial turístico do Estado que além do sol, do mar, da gastronomia, do geoturismo, é detentor de um imenso potencial turístico religioso, tendo como destaque diversos monumentos e espaços sagrados que buscam revigorar os ânimos e aumentar a fé dos que optam por esse tipo de turismo.



Mais do que uma manifestação de fé, o turismo religioso é um segmento que movimenta a economia e faz circular a renda. Turistas brasileiros e estrangeiros circulam pelo país para conhecer os locais considerados sagrados. Assim, relacionar as políticas públicas de promoção do turismo religioso com a economia criativa é uma importante estratégia para aumentar a geração de emprego e renda no Estado”, justificou Divaneide.

Em Mossoró, através da proposição do Presidente da Câmara Lawrence Amorim, uma audiência pública realizada na última sexta-feira (14) ampliou o debate sobre a construção do santuário de Santa Luzia. A reunião aprofundou a discussão da ideia e buscou através do Governo do estado, prefeitura municipal, Diocese e bancada estadual e federal, encaminhamentos para concretizar o projeto.



Veja

Governo e Prefeitura apoiam proposta de construção do Santuário de Santa Luzia

A parlamentar destacou ainda os diversos equipamentos religiosos do Estado que podem incrementar esse segmento. “Dentre os destaques, temos o Santuário de Santa Rita de Cássia, no município de Santa Cruz; o Caminho dos Santos Mártires de Uruaçu e Cunhaú, no município de São Gonçalo do Amarante; o Santuário de Nossa Senhora dos Impossíveis (Santuário do Lima), no município de Patu; Igreja Santo Antônio, conhecida como Igreja do Galo, localizada em Natal, capital do Estado, entre tantos outros polos turísticos religioso do RN”. Essa audiência pública será um momento de muita discussão, ressaltou.



A audiência pública acontecerá no salão nobre da Assembleia Legislativa, a partir das 14h, e reunirá representantes do trade turístico do Estado, representantes das igrejas e sociedade civil organizada.