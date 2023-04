Obras de pavimentação em Mossoró vão continuar com recursos assegurados em Brasília. O Prefeito Allyson Bezerra tratou do assunto e conseguiu assegurar a liberação dos recursos durante reunião nesta terça-feira (18), em Brasília, com o presidente da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), Marcelo Andrade Moreira Pinto. “Agora garantimos a continuidade de obras que já aconteceram no Sumaré e agora vão beneficiar o Parque Universitário e a Alameda dos Cajueiros”, disse ele. As obras de pavimentação intertravada nesses dois bairros estavam paradas desde janeiro. Os trabalhos devem ser retomados até o mês de maio.