Em nota, Femurn diz que assassinato de prefeito atinge a democracia e a estabilidade política da região. A Federação dos Municípios do RN se manifestou nesta quarta-feira (19), após saber do assassinato do prefeito de São José do Campestre, Neném Borges, ocorrido no dia de ontem, em sua residência. “É necessário que as autoridades responsáveis pela investigação encontrem rapidamente os autores e os coloquem à disposição da justiça. Além disso, é fundamental que sejam tomadas medidas efetivas para combater a criminalidade e garantir a segurança de todos”, diz a nota.

A Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte (Fermurn) emitiu uma nota, nesta quarta-feira (19), por meio da qual classificou como “um ato bárbaro” o assassinato do prefeito de São José do Campestre, Joseilson Borges da Costa, o Neném Borges.

O crime aconteceu no final da noite desta terça-feira (18). Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que um homem encapuzado chega na frente da casa da vítima com uma arma na mão.

Ele então retira uma cadeira que está na frente do portão (possivelmente para facilitar sua fuga) e entra no local. Poucos segundos depois ele deixa a casa correndo.

Na nota, a Femurn diz que o “ato brutal não só causou um sofrimento imenso aos familiares e amigos do querido prefeito Neném, como também atinge diretamente a democracia e a estabilidade política da região”.



A Federação ainda pede que as autoridades responsáveis pela investigação do caso, tome providências céleres para que os culpados sejam capturados e punidos pelo crime.

“Manifestamos nossa solidariedade aos familiares e amigos do prefeito Neném e reafirmamos nosso compromisso com a democracia e o estado de direito. Não podemos permitir que a violência se sobreponha à justiça e ao bem-estar da população”, diz a nota.

VEJA A NOTA NA ÍNTEGRA ABAIXO:

Nota de Repúdio: Assassinato do Prefeito Neném Borges (Joseilson Borges da Costa), de São José do Campestre

Infelizmente, mais uma vez, somos obrigados a manifestar nosso repúdio veemente contra mais um ato bárbaro: o assassinato do prefeito de São José do Campestre, Neném Borges, ocorrido no dia de ontem, em sua residência.

Não podemos aceitar que a violência se torne um ato banal em nosso Estado. Esse ato brutal não só causou um sofrimento imenso aos familiares e amigos do querido prefeito Neném, como também atinge diretamente a democracia e a estabilidade política da região.

É necessário que as autoridades responsáveis pela investigação encontrem rapidamente os autores e os coloquem à disposição da justiça. Além disso, é fundamental que sejam tomadas medidas efetivas para combater a criminalidade e garantir a segurança de todos.

Manifestamos nossa solidariedade aos familiares e amigos do prefeito Neném e reafirmamos nosso compromisso com a democracia e o estado de direito. Não podemos permitir que a violência se sobreponha à justiça e ao bem-estar da população.