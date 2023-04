Dupla mata o prefeito Nenem Borges, de São José do Campestre-RN

Prefeito Nenem de Borges estava dentro de casa durante a madrugada desta quarta-feira, quando os assassinos, fortemente armados, invadiram e o mataram, tendo fugido em seguida sem deixar pistas. O Secretário de Segurança do RN, Coronel Araújo, deve designar equipe especial de policiais civis para investigar o caso. O corpo deve ser liberado no ITEP, em Natal, para velório a partir de Meio Dia. O vice-prefeito Eribaldo Lima deve assumir o cargo de prefeito municipal.

O prefeito Joseilson Borges da Costa, conhecido por Nenem Borges do MDB, de São José do Campestre-RN, foi assassinado durante a madrugada desta quarta-feira, 19, na casa onde mora com a família no Centro da cidade.

Nenem Borges, de 44 anos, havia sido eleito em 2020 com 63,78% dos votos do município. O vice-prefeito Eribaldo Lima deve ser empossado no cargo pela Câmara Municipal de São José do Campestre, ao mesmo tempo que o caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

O Secretário Coronel Araújo, da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Rio Grande do Norte deve designar ainda na manhã desta quarta-feira, 19, uma equipe especial de policiais civis para conduzir as investigações, com a finalidade de apontar, ao final, o que teria motivado e quem cometeu crime.

Até agora, o que se sabe é que dois homens fortemente armados invadiram a residência de Nenem de Borges e o mataram, tendo fugido em seguida sem deixar pistas. Os policiais designados para investigar o caso, terão, inicialmente, 30 dias para concluir as investigações, com a possibilidade de ampliar por mais 30 dias.

O corpo de Nenem Borges, após o local ter sido periciado, foi removido para exames mais apurados na sede do Instituto Técnico Cientifico de Perícia, em Natal, devendo ser liberado para velório e sepultamento após o meio dia.







Nota - Polícia Civil do RN investiga homicídio de prefeito

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte vem esclarecer que, logo que tomou conhecimento do homicídio que vitimou o prefeito do município de São José do Campestre, Joseilson Borges da Costa, mais conhecido como Neném Borges, de 44 anos, passou a diligenciar o caso no intuito de esclarecer o fato.



Além do local do crime ter sido feito de imediato, equipes da 6° Delegacia Regional de Polícia (6°DRP) passaram a dar apoio investigativo à delegacia do município. A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) está acompanhando o trabalho investigativo que vem sendo realizado desde a madrugada de hoje. O caso está sendo tratado pela instituição com a importância e prioridade que um fato de tamanha gravidade merece.



A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.