MCJ 2023: Zé Vaqueiro e Leonardo são confirmados para o “Polo Estação das Artes”

A Prefeitura de Mossoró confirmou na noite desta quarta-feira (19), mais duas atrações do "Mossoró Cidade Junina" 2023, o cantor Zé Vaqueiro e o sertanejo Leonardo estarão na programação do São João mais cultural do mundo. Os artistas serão uma das atrações do Polo Estação das Artes.



O “Mossoró Cidade Junina” 2023 será realizado de 3 a 24 de junho. A Prefeitura já confirmou mais de 20 atrações nacionais para a edição deste ano. Artistas renomados vão compor o MCJ, que este ano está maior, com mais dias de festa e com novos polos.