Mossoró Rural distribuirá 8 mil mudas de cajueiro em quatro comunidades rurais no fim de semana

A Prefeitura de Mossoró realiza neste final de semana mais uma distribuição de remessas de mudas de cajueiro. A ação faz parte da Consultoria de Cajucultura realizada pela Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEADRU), em parceria com o Sebrae do Rio Grande do Norte e Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Norte (FUNCERN) que está atuando na zona rural com a revitalização da cajucultura.



A distribuição ocorrerá em quatro comunidades rurais no sábado (22) e no domingo (23). No primeiro dia a localidade contemplada será o Senegal. No segundo dia a equipe da Secretaria de Agricultura estará em Montana, São Cristóvão e em Rancho da Caça. Aproximadamente 8 mil mudas serão distribuídas nesta ação.



“Nesse final de semana estaremos entregando as últimas mudas da consultoria de cajucultura que estamos realizando, dentro do programa 'Mossoró Rural'. Estaremos esperando cerca de 8 mil mudas entregues nas comunidades de Senegal, Rancho da Caça, Montana e São Cristóvão”, disse Ney Maranhão, coordenador de Agricultura da Seadru.



Em torno de 100 agricultores de 19 comunidades rurais de Mossoró estão sendo beneficiados com a distribuição das mudas. As comunidades atendidas são: Favela, Mulugunzinho, Cabelo de Nego, São Cristóvão, Rancho da Caça, Santa Cruz, Lorena, Córrego Mossoró, Montana, Senegal, Paulo Freire (Maísa), Apama, Nova União, São Romão, Oziel Alves, Pomar, Olga Benário, Boa-Fé e Jurema.