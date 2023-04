PMM lança o Mossoró Cidade Junina 2023 em Natal e confirma datas dos shows. O evento aconteceu na manhã desta quinta-feira (20), no Sesc Rio Branco, em Natal, reunindo a imprensa mossoroense e da capital, além de representantes do setores de turismo e comércio, que devem ser os maiores beneficiados pela grandiosidade do MCJ. Ao final do evento, o prefeito Allyson Bezerra informou as datas nas quais acontecerão as apresentações das atrações que já foram confirmadas para o MCJ 2023, nos dois maiores polos de shows.

A Prefeitura de Mossoró realizou um evento, na manhã desta quinta-feira (20), no Sesc Rio Branco, em Natal, para apresentar o Mossoró Cidade Junina 2023 e suas potencialidades, para a imprensa mossoroense e da capital, além de representantes do setores de turismo e comércio, que devem ser os maiores beneficiados pela grandiosidade da festa junina.

Na ocasião, o prefeito Allyson Bezerra agradeceu a parceria da Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas do RN (FCDL/RN); da Federação das Indústrias do RN (FIERN); além da CDL e Sindilojas de Mossoró, representados pelos dirigentes Stênio Max e Michelson Frota, respectivamente.

“Primeiramente a minha gratidão aqui ao Marcelo, nosso anfitrião. A Fecomércio está dando aqui uma abertura total, realmente cumprindo ali com é além das suas atividades, de seus compromissos com a sociedade, comércio. Isso é muito importante, essa parceria abrindo um espaço tão bonito, tão organizado como aqui é o SESC pra que a gente possa fazer essa apresentação para a imprensa do Rio Grande do Norte, para o setor turístico do Rio Grande do Norte”, disse ele para completar: “a gente tá junto aqui com o Sindilojas Mossoró e CDL Mossoró. É muito importante essa parceria porque ao final das contas é o empreendedor, é o empresário empregando e a quantidade de emprego nesse período realmente aumenta. Ano passado, em Mossoró, nós tivemos mais de seis mil empregos sendo gerados em decorrência do Cidade Junina. Então a gente mostra que o evento, do ponto de vista econômico, tá gerando emprego, se tá gerando emprego, tá gerando renda, tá gerando oportunidade, tá gerando desenvolvimento”.

O presidente da CDL Mossoró, Stênio Max, também destacou as oportunidades que serão geradas para os comerciantes de Mossoró durante o MCJ 2023.

“É uma parceria público-privada mostrando que o público, estando junto com o privado, esse é o caminho para o desenvolvimento, criando as condições de ambientes de negócios visto que o Cidade Junina, além de um evento cultural é um evento de negócios”, disse.

Stênio ainda reforçou sobre a “Vitrine Junina”, um projeto lançado pela CDL para incentivar os lojistas a decorarem suas lojas e atraírem mais clientes durante o mês. Anunciou, ainda, a realização da 21ª Convenção Estadual do Comércio, que acontecerá em Mossoró, também em junho.

“A prefeitura vai entrar com a parte dela decorando as ruas e os lojistas com a decoração interna das lojas. Iremos premiá-los lá no no palco do do Estação das Artes. Também quero anunciar pra vocês que estaremos levando o maior evento empresarial do nosso estado, que é a 21ª Convenção Estadual do Comércio. Serão mais de mil e quinhentos empresários que virão a Mossoró. Vão degustar e consumir a nossa cultura, conhecendo o jogo de bala, o corredor cultural, depois ali a Estação das Artes. Além disso, teremos o dia inteiro, no 22, de eventos com palestrantes de renome nacionais, com painéis para fazer network fazendo com que esse seja, também, um indutor da economia”.

Ao final do evento, o prefeito informou as datas nas quais acontecerão as apresentações das atrações que já foram confirmadas para o MCJ 2023, nos dois maiores polos de shows. Confira abaixo:

PROGRAMAÇÃO

- Estação das Artes

7 de junho: Dorgival Dantas, Simone Mendes e atração local

8 de junho: Eric Land, Xand Avião e atração local

9 de junho: Zé Vaqueiro, Felipe Amorim e atração local

10 de junho: Zé Cantor, Joelma e atração local

15 de junho: Taty Girl, Mari Fernandez e atração local

16 de junho: Nattan, Desejo de Menina e atração local

17 de junho: Mara Pavanelly, Walkyria Santos, Márcia Felipe e atração local

22 de junho: Leonardo e atração local

23 de junho: Júnior Viana e atração local

- Arraiá do Povo

10 de junho: Bonde do Brasil

11 de junho: Cavaleiros do Forró

17 de junho: Kátia Cilene

18 de junho: Waldonys

24 de junho: Ferro na Boneca