Prefeitura de Apodi precisa de 18 milhões para drenar Baixa do Caic

“O projeto está pronto e foi apresentado nesta quinta-feira (20), na Câmara Municipal! Uma obra gigante, orçada em cerca de R$ 18 milhões. Primeiro passo foi dado com a conclusão do projeto de drenagem e, agora, em nossas mãos, vamos buscar os recursos junto aos parlamentares, governos estadual e federal para que possamos executar essa tão sonhada obra”, disse Alan Silveira, prefeito de Apodi.

A Prefeitura Municipal de Apodi vai precisar conseguir, junto as autoridades dos Governos do Estado e Federal, cerca de R$ 18 milhões para fazer as obras de drenagem e evitar novos alagamentos nos dias de chuvas intensas na região do bairro Baixa do Caic.

O Projeto de Drenagem das Águas Pluviais do Bairro Baixa do Caic foi concluído pela equipe de engenharia e apresentado, nesta quinta-feira (20), na Câmara de Vereadores, pelo engenheiro Breno Queiroga, que detalhou, como os investimentos devem ser feitos.

O Prefeito Alan Silveira, secretários, vereadores e alguns representantes de entidades estiveram no local, acompanharam a exposição do engenheiro Breno Queiroga, que tem vasta experiência nesta área, atuando como prefeito e secretário em várias cidades do RN.

O prefeito Alan Silveira explicou a necessidade de contratação de projeto e agora do empenho de todos do município para conseguir os recursos nas instâncias estaduais e federais.

"O bairro é o mais afetado da cidade em períodos de chuvas intensas por estar localizado em uma área geograficamente prejudicada por receber água advinda de outros bairros”, explica o prefeito Alan Silveira, em contato com a mídia.

