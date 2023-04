Prefeito busca "verdadeira independência" do homem do campo através da cajucultura

Ao todo, através do Programa Mossoró Rural, estão sendo distribuídos pela Secretaria de Agricultura de Mossoró, em parceria com o SEBRAE e FUNCERN, 40 mil mudas de cajueiros anão precoce a 125 agricultores de 20 comunidades rurais de Mossoró. Para plantar, estes agricultores estão recebendo orientações técnicas de especialistas no ramo da cajucultura. A previsão é que neste primeiro momento, sejam plantados 250 hectares de cajueiro que vão está produzido a partir do terceiro ano. Estes números, segundo o prefeito Allyson Bezerra, permite afirmar que é "a verdadeira independência que a gente tem que dar para a zona rural de Mossoró”, finalizou o prefeito Allyson Bezerra, que acompanhou a entrega na manhã deste sábado na zona rural do município de Mossoró-RN.

A Prefeitura de Mossoró, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Norte (FUNCERN), tem promovido a revitalização da cajucultura no município, com ações executadas por meio do programa “Mossoró Rural”. Neste sábado (22), produtores de localidades como Senegal, Oiticica, Recanto da Esperança e Arisco foram contemplados com mudas entregues pela Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEADRU).

O prefeito Allyson Bezerra, que participou do ato de entrega das mudas aos moradores da zona rural neste sábado, dia 22, voltou a enfatizar a importância do Mossoró Rural em todos os setores produtivos do homem do campo. No início, se fez um levantamento do que funcionava e quais eram os gargalos. Em seguida foram acionados as secretárias responsáveis, para dentro do possível, solucionar os problemas. O prefeito destacou, também, que é meta de sua gestão fortalecer as políticas públicas, como esta que prevê a distribuição de mudas de cajueiro, para fortalecer a atividade no campo, levando ao trabalhador rural uma "verdadeira independência".

O projeto está sendo bem recebido pelo trabalhador do rural. “Graças a Deus que chegou esse programa, junto com o Sebrae, Prefeitura de Mossoró e Secretaria Municipal. Houve um estudo do solo para saber o tipo de cajueiro que se adequava melhor à terra, e hoje a gente está sendo beneficiado com esses pés de cajueiros. A expectativa é melhorar a situação, porque é um ramo que gera dinheiro, porque a gente tem a castanha para vender, tem o caju, e vai ser muito importante para os agricultores”, destacou a produtora Maria Neide, da comunidade Senegal. A agricultora Odete Lis, que reside na comunidade Senegal há mais de 20 anos, também comemora a entrega das mudas.





“Foi ótimo esse programa ter chegado, porque aqui era muito habitado por cajueiro, mas com a mosca bronca foi abolido, e agora está voltando esse plantio, isso é maravilhoso, porque aqui nós vivemos praticamente do cajueiro, da castanha e do caju também, porque vendemos a fruta e a castanha”, enfatizou. O titular da Seadru, Faviano Moreira, ressalta a importância desse processo de revitalização da cajucultura para a zona rural de Mossoró. “O ‘Mossoró Rural’ está contemplando, na cadeia produtiva da cajucultura, a entrega de 40 mil mudas, entrega que está sendo finalizada, e tecnicamente ainda é o momento perfeito, porque o inverno ainda está ocorrendo.

O caju fornece os frutos sem necessidade de tanta tecnologia, de tanto manejo, e ajuda a fixar o homem no campo, o que é essencial para o desenvolvimento da nossa agropecuária”, disse. Gestor do Projeto de Fruticultura da agência do Sebrae/RN em Mossoró, Franco Marinho fala sobre a parceria com o Município. “O ‘Mossoró Rural’ é um dos projetos mais importantes que nós temos em parceria com os gestores municipais. Estamos aqui revitalizando a cajucultura, atendendo a mais de 125 produtores, e estamos trazendo para o pequeno produtor consultoria, melhoramento genético na produção, com mudas certificadas, adaptadas ao município, e a gente espera com isso levar o desenvolvimento para o campo”, frisou.

As mudas distribuídas aos agricultores são certificadas pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), gerando cajueiros de alta produtividade. Com a conclusão da entrega das mudas, neste final de semana, mais de 125 produtores terão sido beneficiados, de aproximadamente 20 comunidades rurais, realizando o plantio em cerca de 250 hectares.





“São 40 mil mudas de caju distribuídas, de um tipo diferenciado do caju, aquele tipo precoce, que a partir do segundo, terceiro ano já está ali produzindo a castanha. Ao todo vamos ter 250 hectares, o que dá uma condição realmente de renda, de subsistência do agricultor, para ele ter ali logo, num futuro breve, uma renda direta e poder estar comercializando a sua castanha. Isso é a verdadeira independência que a gente tem que dar para a zona rural de Mossoró”, finalizou o prefeito Allyson Bezerra, que acompanhou a entrega na manhã deste sábado.

Outros setores produtivos

A Prefeitura Municipal de Mossoró, também através do Mossoró Rural, incentiva a produção de mel de abelha, de galinhas, de ovelhas, de cabras, de bovinos, de suínos, assim como também o cultiva de forragens, legumes e diversos tipos de frutas. Além de fortalecer e melhorar a qualidade de vida do homem do campo, projeto desta natureza também permite colocar na mesa do cidadão um alimento mais saudável, isto porque os projetos incentivados na zona rural, como a produção de hortaliças no assentamento Paulo Freire, é sem qualquer agro-tóxicos.