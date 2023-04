Ambulantes já podem se credenciar para realizar vendas no “Pingo da Mei Dia” e “Boca da Noite”. O credenciamento de forma antecipada acontecerá nos dias 24, 25 e 26 de abril e tem como proposta organizar as atividades e serviços que serão prestados nas festividades. Os interessados deverão comparecer nos respectivos dias, das 8h às 12h e das 14h às 17h, no auditório da Biblioteca Municipal Ney Pontes, situado na Praça da Redenção, s/n, bairro Centro. A Prefeitura de Mossoró garante a isenção da taxa de ocupação de espaço para pequenos ambulantes que comercializam cachorro-quente, milho verde, batata frita e outros produtos do gênero alimentício.

FOTO: WILSOM MORENO