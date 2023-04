[COLUNA ESPLANADA] PDT ganha pontos com Lula por ação de inelegibilidade contra Bolsonaro

[COLUNA ESPLANADA] A despeito do fogo-amigo contra o ministro da Previdência, Carlos Lupi, o PDT ganha pontos com Lula da Silva. A ação com mais chance de deixar Jair Bolsonaro inelegível no TSE foi protocolada pelo partido. A que cita abuso de poder e fake news na reunião de Bolsonaro com embaixadores no Palácio na qual atacou as urnas e o TSE.

União (com Poder)

A rotina de bon vivant do vice-presidente do União, Antonio Rueda, causa ciúmes até em aliados. Ele viaja o Brasil num jatinho Citation Excel e bate ponto no George V Casa Branca, hotel de luxo em São Paulo. Coisa para poucos, enquanto o partido pega fogo nos diretórios, como no Rio de Janeiro, e o presidente da legenda, Luciano Bivar, tenta apagar incêndios entre deputados no whatsapp e diretórios.





PDT com pontos

O último coronel

Passaram-se três meses e a lupa dos ministros palacianos atrás de nomeados de Bolsonaro ainda não chegou à Imprensa Nacional. Segue no comando o diretor-adjunto Coronel Nilson Kazumi Nodiri – benquisto pela turma – sucessor do diretor Coronel Heldo, que deixou o cargo no apagar das luzes de dezembro. É mais um dos cargos na lista de partidos da base que reclamam da demora na nomeação de indicados. Na contramão, alguns servidores pedem a nomeação do colega aposentado Jorge Guerra.

Só canelada

O ex-prefeito de BH e ex-presidente do Atlético Mineiro Alexandre Kalil não foi convidado para a inauguração da Arena MRV, nova casa do Galo, por ter brigado com a diretoria. Dario – que fez o 1º gol do título do Brasileirão do time em 1971 – se queixou que foi esquecido para a festa. No palco, se desdenharam o prefeito Fuad Noman e o presidente da Câmara, Gabriel Azevedo, futuros adversários para a prefeitura.

Pezão (pra cima)

Luiz Fernando Pezão, ex-governador do Rio de Janeiro, está aliviado e vivendo em Piraí, município do Sul fluminense que já administrou. O meio advocatício lembra que é um dos poucos absolvidos no processo da Lava Jato. Enquanto outros políticos assistem de casa a tramitação de suas ações. Aos advogados, Pezão diz que pretende atuar como consultor da área ambiental e sobre crédito de carbono.

Arte na hospedagem

Fundador do Museu Inhotim, em Brumadinho (MG), o empresário Bernardo Paz voltou a negociar a construção de um hotel 6 estrelas dentro do parque, contam amigos. E também planeja pousada boutique. Para todas os bolsos.

ESPLANADEIRA

