Síndromes gripais: conheça cuidados para evitar a contaminação

Nesta época do ano, é comum no país o aumento significativo no número de casos de síndromes gripais. Nesse contexto, em Mossoró, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) registra uma maior procura por atendimentos na rede pública da população com sintomas gripais. Diante disso, os especialistas orientam sobre os cuidados necessários para a prevenção da gripe.



Devido à sazonalidade e às mudanças de clima, costuma ocorrer o aumento das viroses e síndromes respiratórias. Por isso, se faz necessário que a população adote medidas de segurança no dia a dia, resguardando a sua saúde e da coletividade.



“A gente tem percebido um aumento no número de casos de pessoas com sintomas de gripe. Diante disso, é importante que a gente se previna para conter o contágio. Recomendamos o uso da máscara para as pessoas que apresentam sintomas gripais e ainda aquelas que desejam no dia a dia fazer uso da proteção para a prevenção. É importante lavar bem as mãos com água e sabão, evitar aglomerações em ambientes fechados”, explicou o médico Felipe Andrade.

Para evitar a propagação do vírus da gripe e minimizar casos graves de síndromes respiratórias, a principal medida preventiva é a vacinação. “Reforço a importância da vacina na vida das pessoas, mantendo o cartão sempre atualizado, principalmente, as vacinas contra Influenza e Covid-19, evitando a doença ou minimizando o quadro caso seja exposto à doença”, frisou o médico.



A Prefeitura de Mossoró oferta à população vacinação contra Influenza – que neste momento está direcionada para os grupos prioritários – e ainda, a imunização contra Covid-19 com a dose bivalente para todos acima de 18 anos que tomaram pelo menos duas doses das vacinas monovalentes há 4 meses.

No município, a vacinação acontece nas 47 Unidades Básicas de Saúde, zonas urbana e rural, das 7h às 11h e das 13h às 17h. Na Universidade Potiguar (UnP), de segunda a quinta-feira, das 7h às 11h. Já na Faculdade de Enfermagem (FAEN) da UERN, a imunização ocorre às terças e quintas-feiras, das 16h às 20h.