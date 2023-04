Guardas civis municipais passam por treinamento para manuseio e uso de arma longa

Guardas municipais participam de aperfeiçoamento prático para uso de arma longa que está sendo realizado no CTM (Clube de Tiros de Mossoró). O curso tem um total de 65 horas, tendo sido iniciado nesta segunda-feira (24), com sequência até o dia 28 de abril. O treinamento está sendo realizado por instrutores do Centro de Formação da própria Guarda Civil Municipal (GCM) de Mossoró.



“O objetivo do curso e do nosso Centro de Formação é procurar treinar e capacitar todos os nossos guardas, deixando-os aptos para poderem prestar um bom serviço aos cidadãos mossoroenses. Podemos destacar também que o nosso Centro de Formação tem instrutores próprios e com todo o suporte que a Prefeitura nos dá. Assim, conseguimos capacitar não somente uma única vez, mas continuamente, durante toda a carreira do guarda”, pontuou Thiago Fernandes, comandante da GCM em Mossoró.

A Sesdem (Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito) entende que a capacitação da Guarda é uma questão crucial para a segurança pública, visto que a corporação tem a responsabilidade de proteger a população. Portanto, é de suma importância que seus agentes estejam devidamente preparados para qualquer situação.



Os cursos têm uma formação que inclui conhecimentos teóricos e práticos sobre leis, regulamentos, técnicas de defesa pessoal, atendimento pré-hospitalar (APH) tático, comunicação e outros. Essa é a formação da 4ª turma e os agentes da guarda receberão periodicamente treinamentos de aprimoramento de suas habilidades, com o intuito de se manterem sempre atualizados.

“Esse é um curso de habilitação de arma longa e semiautomática. Dentro da nossa legislação, além do curso institucional do porte, para cada classe de arma, precisamos ter uma habilitação. É um curso importante de aperfeiçoamento com duração de 65 horas, ministradas durante a semana, por meio do qual os guardas municipais efetuarão uma média de 85 disparos cada. Aqui, hoje, estamos com 20 profissionais que a partir da próxima semana estarão preparados e habilitados para o manuseio correto e responsável desse armamento longo no seu dia a dia de trabalho”, ressaltou o instrutor CGM Bueno.



Vale enfatizar que, durante todo o curso há uma preocupação com a segurança de todos. Os guardas recebem várias orientações, como a de manterem as armas apontadas para baixo quando não estiverem em manuseio; não se descuidarem dos equipamentos, a fim de evitar que outras pessoas não autorizadas façam uso; e a checagem contínua do armamento. Além disso, é imprescindível o uso adequado dos equipamentos de proteção individual (EPIs), como os protetores de ouvido e óculos de proteção. O intuito é a precaução, que visa garantir a segurança e proteção dos envolvidos.