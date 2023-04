Prefeitura de Mossoró intensifica limpeza urbana contemplando diversos bairros

Na avenida Lauro Monte, bairro Santo Antônio, o trabalho avança na capinação da ciclovia e do meio-fio. No conjunto Freitas Nobre, também está sendo implementada a capinação, desobstruindo o canteiro central e calhas. O trabalho de capinação também se estende à rua Pedro II, no bairro Paredões, e à avenida João da Escóssia, bairro Nova Betânia, contemplada ainda com o serviço de varrição, com a remoção da areia espalhada na via em virtude das chuvas. Além do serviço de capinação em vários pontos da cidade, em outras frentes de trabalho acontecem a retirada de lixo e a limpeza de canais e bocas de lobo.

"A Prefeitura segue dedicada à limpeza da cidade, objetivando assegurar à população um ambiente organizado. A população também pode contribuir para manter a cidade limpa, não descartando lixo na rua, evitando a obstrução de bocas de lobo e canais", destaca João Marcelo, diretor de Serviços Urbanos.