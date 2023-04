MCJ 2023: 80 equipes participam do Festival de Quadrilhas; concurso terá mais de 170 apresentações

A Prefeitura de Mossoró divulgou nesta terça-feira (25) a ordem de participação dos grupos inscritos no Festival Independente de Quadrilhas Juninas, evento que integra a programação do “Mossoró Cidade Junina”. Na Arena Deodete Dias, palco das apresentações, quase 80 equipes vão abrilhantar o período junino, com 172 exibições, em 11 noites.



Como forma de promover as modalidades de quadrilhas juninas do município e de outros estados do Nordeste, além da valorização da cultura e respeito à tradição, a Prefeitura de Mossoró fará um investimento de quase 200 mil reais em premiações e incentivo, reafirmando o compromisso e atenção com o festival.

Serão três dias de festival para cada categoria. O concurso na disputa Municipal acontecerá nos dias 7, 8 e 15 de junho. A categoria Estadual, nos dias 10, 11 e 16 de junho. Já o concurso Interestadual será realizado nos dias 17, 18 e 23 de junho.



No Festival Municipal, na modalidade Estilizado Adulto, concorrem as quadrilhas Lume da Fogueira, Luar de Pratas e Junina Boneca de Pano. Na categoria estilizado infantil concorrem os grupos Amor Nordestino, Sonho de Amor e Encanto Junino. Já na disputa tradicional adulto foram inscritas as quadrilhas Rebentão do Tio Adrião, Sonho do Sertão e Chapéu de Palha.

Dando sequência ao Concurso Municipal, na modalidade Tradicional Infantil, disputam dois grupos, a Noite de São João e Alegria Matutina. No “Festival da Colheita” foram inscritos os Filhos da Terra e Arrasta Pé dos Caipiras. O concurso segue com o “Festival da Melhor Idade”, com os grupos Luar na Roça, Casa da Nossa Gente, Cras do Bom Jesus, Quadrilha Seu Mané, União Junina, Cras do Abolição 4, Cras do Jardim das Palmeiras e Mulheres Arretadas.



Integra ainda a categoria Municipal a modalidade Comédia, onde cinco grupos vão disputar o concurso: Arraiá da Karem, Junina Paçoca, Alegria Matuta, Os Kabaços e Arraiá Arriégua. Ao todo, a categoria Municipal, sem suas diversas modalidades, reunirá 26 grupos com quadrilhas das zonas urbana e rural de Mossoró.

Na categoria Estadual, 30 quadrilhas vão abrilhantar o palco da Arena Deodete Dias. Entre as cidades participantes estão: Mossoró, Encanto, Caicó, Serra do Mel, São Miguel, Parnamirim, Alexandria, Natal, Felipe Guerra, Caiçara do Norte, Grossos, Umarizal, Areia Branca, Governador Dix-sept Rosado e Assú.



O Festival Independente de Quadrilhas Juninas também chamou a atenção de quadrilheiros de diversos estados do Nordeste. A organização da Prefeitura de Mossoró na última edição serviu de vitrine para que grupos de quadrilhas juninas dos estados do Ceará, Piauí, Pernambuco e Alagoas participassem do festival.



A Arena Deodete Dias será palco do Festival Independente de Quadrilhas Juninas, evento inserido na programação do “Mossoró Cidade Junina”. A edição deste ano promete reunir público máximo, com a presença de turistas de várias regiões do país. As apresentações iniciam dia 2 de junho e seguem até o dia 23, encerrando na Noite de São João.