Poeta Concriz leva coco e poesia popular aos alunos da rede municipal de ensino

Em temporada de lançamento do cordel “Apologia à Bicicleta”, o poeta popular e embolador de coco, Concriz, levou sua poesia à Escola Municipal Maurício Fernandes da Silva, na manhã desta quarta-feira (26). O cordel foi premiado no Prêmio de Literatura Dorian Jorge Freire, do Prêmio Fomento Maurício de Oliveira, edição 2022. Na apresentação, Concriz foi acompanhado do jovem Mateus Emanoel, o “Sabiá”, admirador do poeta e de sua poesia.



Os estudantes do Ensino Fundamental da Escola Maurício Fernandes da Silva se alegraram e participaram da apresentação, que enalteceu o papel da poesia popular na formação cidadã. Além de apresentar o cordel “Apologia à Bicicleta”, Concriz declamou outros cocos de seu repertório, fazendo da manhã um momento especial de música, ritmo e poesia.



“Feliz demais por ver esses meninos e meninas participando desse jeito. Essa, sem dúvidas, foi uma das apresentações mais especiais que já fiz na vida. Teve até menino que, no final, veio me procurar para dizer que vai aprender a fazer coco. Olhe que coisa bonita!”, disse emocionado o poeta.



Ao final da apresentação, os estudantes receberam os exemplares do cordel “Apologia à Bicicleta”. Todos fizeram questão do autógrafo do poeta. Entre os funcionários, muitos lembraram do tempo que escutavam Concriz pelo programa A Hora da Coalhada, na Rádio Rural de Mossoró. “Era bom demais ouvir Concriz e João Preá. Tem cheiro de infância”, disse uma servidora.