Contribuinte de Mossoró pode concorrer a mais de R$ 25 mil em prêmios pedindo o CPF na nota

Lançado recentemente pela Prefeitura de Mossoró, o programa "Nota Mossoró" incentiva o contribuinte a comprar no comércio local, o que oportuniza o fomento da economia. Para participar do programa é preciso entrar no site da campanha (nota.mossoro.rn.gov.br) e realizar o cadastro. A cada R$ 30 na contratação de serviços, o contribuinte ganha um cupom e concorre a mais de R$ 25 mil em prêmios. O primeiro sorteio do "Nota Mossoró" ocorrerá no dia 17 de maio. A realização dos sorteios será bimestral.

A partir da contratação de algum tipo de serviço, a população pode solicitar o cupom fiscal para participar do programa "Nota Mossoró".

A cada R$ 30 na contratação de serviços, o contribuinte ganha um cupom e concorre a mais de R$ 25 mil em prêmios.

O programa volta-se a notas fiscais decorrentes do setor de serviços que corresponde, por exemplo, a consultas médicas, estacionamentos, salões de beleza, consultoria, reparos e etc.

“Toda e qualquer nota emitida em seu CPF já estará concorrendo ao sorteio de mais de R$ 25 mil em prêmios. É muito importante a participação e adesão da sociedade mossoroense”, destacou o secretário municipal da Fazenda, Ivo Franklin.

O primeiro sorteio do "Nota Mossoró" ocorrerá no dia 17 de maio. A realização dos sorteiros será bimestral. O regulamento do programa "Nota Mossoró" foi publicado na edição do dia 23 de março de 2023 do Diário Oficial de Mossoró (DOM).

Participarão dos sorteios do programa "Nota Mossoró" os tomadores de serviços, pessoas físicas que tenham tomado serviço consubstanciado em NFS-e emitidas pelos prestadores de serviços estabelecidos em Mossoró, a contar do mês do cadastramento do tomador do serviço na página eletrônica do programa, identificadas por meio do número da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda - CPF/MF, ainda que residentes ou domiciliadas em outro município.